Tre game tutto sommato giocati anche piuttosto bene poi il ritiro, e l'uscita di scena dalle Nitto ATP Finals tra i fischi non proprio comprensivi del pubblico (ma comprensibilissimi nell'ottica di ...

Le scuse di Stefanos: “Devastato per non aver potuto finire il match” SuperTennis

Tsitsipas parla dopo il ritiro: “Mi scuso con i tifosi. I medici mi hanno ... LiveTennis.it

Tre game tutto sommato giocati anche piuttosto bene poi il ritiro, e l’uscita di scena dalle Nitto ATP Finals tra i fischi non proprio ...Clamoroso alle Atp Finals in corso a Torino: dopo soli tre game il greco Stefanos Tsitsipas si è ritirato a causa ... Piovono fischi dalle tribune, stretta di mano con Rune, mani in alto in segno di ...