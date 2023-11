Le sciarpe più glam per la moda autunno inverno 2023

Leggi su europa.today

(Di martedì 14 novembre 2023) La sciarpa è uno degli immancabili accessori invernali must-have, proposti in infinite varianti per i diversi look di stagione, da quelle tradizionali da avvolgere al collo o portare a spalla fino a quelle formato maxi che avvolgono e riscaldano il corpo per intero.Inoltre...