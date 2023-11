Le previsioni meteo di mercoledì 15 novembre 2023

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 novembre 2023) Roma Giornata all’insegna del tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito, a tratti anche bassa e compatta. Nessuna variazione in serata e nottata con possibilità di foschie. Temperature comprese tra +13°C e +21°C. Lazio Molte nuvole in transito su tutta la regione, localmente anche basse e compatte, sia al mattino che al pomeriggio ma con tempo asciutto. In serata e nottata non sono previste variazioni di rilievo con foschie o banchi di nebbia sulle pianure. NAZIONALE AL NORD Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ma con banchi di nebbia, foschie e nubi basse in Pianura Padana. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni, con qualche addensamento al Nord-Est e nebbie e foschie di nuovo in formazione in Pianura Padana, sereno altrove. AL CENTRO Tempo stabile ma ...