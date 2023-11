Le critiche sulla Manovra non si contano più

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 14 novembre 2023) C’è il grido di allarme di Comuni e Province per i tagli pesantissimi che mettono a rischio i servizi essenziali ai cittadini, le preoccupazioni degli artigiani per il ritorno a politiche di austerity, quelle degli imprenditori per l’assenza di misure per la crescita. E ancora: le previsioni di Bankitalia su una crescita asfittica e la poca fiducia negli obiettivi posti dal governo sul fronte delle privatizzazioni. E poi c’è la Corte dei conti che accende un faro sulle spese per la Sanità che si rivelano drammaticamente insufficienti e denuncia una“complessivamente poco incisiva sotto il profilo di nuovi interventi a favore degli investimenti pubblici a portata generale”, ma con un “forte sbilanciamento verso misure mirate a sostenere progetti specifici, primo fra tutti per peso finanziario, il Ponte sullo Stretto”. E infine l’Istat che richiama ...