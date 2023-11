Lazio | Guendouzi già idolo | numeri top al derby e tifosi pazzi di lui

ROMA - Matteoha conquistato definitivamente i tifosi della. Lo ha fatto con mesi di applicazione, lavoro, sudore, sorrisi. Ma soprattutto ci è riuscito dopo una prestazione da applausi nel derby ...

Lazio - Roma, Ferrara: "Ce lo aspettavamo diverso". E su Guendouzi... La Lazio Siamo Noi

Contro la Roma una partita di carattere, grinta e tanta corsa. I laziali lo celebrano e anche Sarri ormai non lo toglie più ...In particolar modo, il derby tra Lazio e Roma, conclusosi poi con uno 0-0 ... ha infatti del sorprendente e mette in mostra il cuore e il sacrificio sul terreno di gioco di Guendouzi, tuttocampista di ...