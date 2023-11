Lavoro | imprese stimano 430mila assunzioni a novembre

(Di martedì 14 novembre 2023) (Adnkronos) – Sonolepreviste dalleper il mese die 1,3 milioni quelle per il trimestre-gennaio, con un incremento rispetto allo scorso anno del +12,6% (+48mila) nel mese e del +8,4% (+101mila) nel trimestre. Positiva soprattutto la dinamica del turismo con 66mila entrate nel mese (+14mila rispetto a 12 mesi fa; +28,3%) e del commercio, con 68mila(+8mila; +13,2%). A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

...su tariffe di prestazioni specialistiche e assistenza protesica ) e del contenzioso delle...la conferma del taglio del cuneo contributivo "garantisce un importante supporto ai redditi da...

Imprese premiano i dipendenti: dove sono i bonus più ricchi QuiFinanza

Lavoro, 430mila assunzioni previste dalle imprese a novembre: +48mila rispetto a un anno fa (+12,6%) LA STAMPA Finanza

Ogni anno l’Inail trasferisce, in economia, più di due miliardi allo Stato, soldi di lavoratori e imprese che potrebbero essere utilizzati ... allungando la filiera del lavoro, espongono a maggiori ...Per quanto riguarda invece le imprese commerciali potranno vendere i loro prodotti anche al di fuori degli esercizi commerciali, qualora essi non risultino temporaneamente agibili, in locali non ...