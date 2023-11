Lavori sul Corso | cantiere chiuso | asfalto al posto dello scavo

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ corsa contro il tempo suVittorio Emanuele, a Salerno per eliminare del tutto ildeidi ripavimentazione che sono stati al centro di un braccio di ferro tra l’amministrazione comunale e i commercianti che chiedevano la rimozione in contemporanea con l’accensione delle Luci d’Artista ed un dietro-front del Comune che, dopo aver annunciato la prosecuzione dell’intervento, è stato costretto a rivedere le sue scelte, sollecitato da un intervento sulla questione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Alla fine ilè stato rimosso e alè stata sistemata una striscia diche presto consentirà alla zona di essere completamente percorribile dai visitatori ...

Infatti, è iniziata anche la posa dell'asfalto provvisorio dell'area interessata ai lavori di ripavimentazione. I lavori coinvolgeranno un tratto di Corso Vittorio Emanuele, compreso tra gli incroci ...