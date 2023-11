Latin GRAMMY Awards - Laura Pausini è “Person of the year 2023”. Le parole dell’artista

(Di martedì 14 novembre 2023)riceve il: la popstar si prepara a vivere una nuova emozione. Leemilianaof theè tornata pochi mesi con un nuovo progetto musicale e raggiunge nuovi traguardi. Ancora una volta si conferma tra le più celebri interpreti della musicaa. La carriera della popstar emiliana è costellata da premi e riconoscimenti, nella sua biografia Instagram ne ha citati alcuni:, Golden Globe, Sanremo Winner and Oscars nominee. L’artista emiliana da oltre 30 anni rappresenta l’Italia con ...

Laura Pausini sarà celebrata e premiata a Siviglia nell'ambito deiAwards comeRecording Academy Person of the Year 2023, una delle massime onorificenze. Pausini è l'unica artista non di lingua madre spagnola e terza donna ad essere mai stata ...

Sono molto onorata di essere la terza donna, insieme a Gloria Estefan e Shakira, ad essere premiata Person Of The Year. È vero, tre è un numero ancora basso, ma sta crescendo piano piano. Mi sembra ...Laura Pausini riceve il Latin GRAMMY Awards: la popstar si prepara a vivere una nuova emozione. Le parole dell'artista emiliana ...