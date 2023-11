Landini | precettazione atto politico gravissimo

(Di martedì 14 novembre 2023) Milano, 14 nov. (askanews) – La“trovo sia unperchè non c’è nessuna ragione oggettiva nè di urgenza che motiva questo intervento e intacca il diritto di sciopero che non è un diritto dei sindacati ma un diritto delle singole persone che lavorano nel nostro Paese”. Lo ha detto ai microfoni de Il cavallo e la torre su Rai3 il segretario generale della Cgil, Maurizioa proposito dell’annuncio delladello sciopero generale del 17 novembre da parte del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Garante degli scioperi ha dichiarato illegittimo lo sciopero generale indetto dalla Cgil e dalla Uil per venerdì 17 novembre. È in atto uno scontro politico: da un lato Landini, il segretario della Cgil. «Ufficiale: lo sciopero di venerdì 17 per il trasporto pubblico sarà consentito dalle 9 alle 13. È partita la lettera di precettazione firmata dal vicepremier e ministro Matteo Salvini».