Landini e Bombardieri disertano l' incontro con Salvini E scatta la precettazione 

A maggior ragione,, le opposizioni ritengono indispensabile, quasi imperativo procedere allo sciopero per ribadire il suo essere un diritto non sopprimibile. Non so se il ...

Sciopero: Landini e Bombardieri, permangono ragioni sciopero ... CGIL

Sciopero, Salvini: convoca Cgil e Uil. Landini e Bombardieri non si presentano - ItaliaOggi.it Italia Oggi

All'incontro offerto dal ministro per un tentativo di confronto sulla rimodulazione dell'iniziativa il leader della Cgil Maurizio Landini e quello della Uil, Pierpaolo Bombardieri, non si sono ...«Vogliamo tutelare i milioni di italiani che tutti i giorni hanno bisogno di viaggiare. Vogliamo trovare un equilibrio tra diritto allo sciopero e diritto al lavoro e alla mobilità». Così il ...