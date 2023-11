L’Amministrazione incontra i cittadini | l’iniziativa del sindaco Iuliano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto In un clima di grande serenità ildi Nusco AntonioComunale hannoto idi Contrada Fiorentino per discutere di problemi, programmi e possibili soluzioni. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori incontri dove il filo sarà sempre Amministrazione einsieme per un futuro ricco di programmi e iniziative. L'articolo proviene da Anteprima24.it.