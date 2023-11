«L’ambasciata russa a Roma ha prelevato 4 milioni di euro dai suoi conti correnti» dopo lo scoppio della guerra in Ucraina

Leggi su open.online

(Di martedì 14 novembre 2023) L’allarme è partito da Bankitalia, ma l’attenzione del Copasir c’è ed è presente. Secondo quanto riporta Repubblica tanti soldi, troppi, sono stati prelevati da duedelnella Capitale del nostro Paese da quando è iniziata lain. Per la precisione, riporta la testata, si parla di 4di, in certi casi anche con richieste allo sportello intorno ai 100milaper volta. Banca d’Italia, in particolare l’Ufficio di informazione finanziaria, ha fatto scattare gli alert e in meno di 18 mesi sono partite venti segnalazioni sospette. I pagamenti per pagare «influencer, giornalisti o commentatori per la causa del Cremlino» Il tutto potrebbe far pensare a una strategia per ...