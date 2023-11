L' alleanza impopolare Dissenso negli Usa sul sostegno a Israele | Biden punta sugli ostaggi | Presto liberi

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 14 novembre 2023) Dopo le proteste dei diplomatici, a cui replica Blinken, arrivano lettere di 400 dirigenti governativi che chiedono alla Casa Bianca di fare di più per il cessate il fuoco, per i palestinesi e i prigionieri a Gaza. Un'associazione fa causa: "Non avete impedito il genocidio"