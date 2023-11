Lagarde ora abbassiamo i tassi! Basta farsi trainare al guinzaglio da una guida pericolosa

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 14 novembre 2023) La politica finanziaria e monetaria della BCE, imposta dalla Christine, ha seguito quasi acriticamente quella della Fed anche se la posizione degli Usa e quella dell’Europa sono profondamente diverse in merito alle cause che hanno dato vita ai fenomeni inflattivi. L’inflazione si manifesta con un aumento non controllato dei prezzi e generalmente viene affrontata con un aumento dei tassi di interesse ma le cause possono essere diverse. Un po’ di storia dell’inflazione Il nostro paese ha già affrontato un’inflazione negli anni Ottanta da Paese sudamericano raggiungendo il 24% di incremento dovuto all’inflazione scaricata dalla politica monetaria degli Usa a seguito della cancellazione del “gold exchange standard“. Nel 1971 infatti Richard Nixon abolì proprio il sistema aureo del “gold exchange standard” che legava la stampa di carta moneta ad una quantità ...