Ladispoli – Il 15 novembre stop acqua in alcune zone per lavori

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 novembre 2023) Acea Ato 2 comunica che, per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico indel comune di. Di conseguenza, dalle ore 7 alle ore 23 di mercoledì 15, si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’alle utenze ricadenti nel comune di, ad esclusione delleMonteroni e Marina di San Nicola. Potranno essere interessate dalla sospensione anche aree limitrofe. Per limitare i disagi ai cittadini, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento presso le seguenti strade: Via Aldo Moro 32 (Centro Dialisi); Via Aurelia km 41.500 ...