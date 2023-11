L’acido ialuronico | il compagno di viaggio per mantenere giovane la pelle

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 14 novembre 2023) Alla soglia dei 90 anni, l’acidoresta un punto fermo nel combattere i segni del tempo e nella. La molecola HA, che fu isolata nel 1934 dopo decenni di ricerca, per le sue caratteristiche di versatilità e sicurezza, rappresenta la base per prendersi cura della propria: dall’integratore al siero, dal trattamento rivitalizzante fino al filler, l’impiego è molto vasto in campo estetico. «Il merito è nella sua composizione», spiega Patrizia Gilardino, chirurgo estetico di Milano. «L’acidoè infatti un elemento naturale che troviamo nel nostro corpo. Riveste un ruolo centrale in quella che è la composizione del tessuto connettivo del nostro organismo: costituisce una specie di impalcatura che permette ai tessuti di ...