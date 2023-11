La verità sulla lite Mammucari – Caprarica | interviene Milly ma viene sbugiardata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 novembre 2023)Carlucci rompe il silenzio sul caso Teoe Antonio. Dopo che sabato scorso i due sono arrivati quasi alle mani, oltre a essersi insultati a telecamere spente. Da quando è trapelato il retroscena se ne è parlato parecchio. Nelle scorse ore è intervenuta anche la padrona di casa di Ballando con le Stelle, tramite un video postato sui social. La conduttrice di Sulmona ha minimizzato la vicenda, accusando testate e siti di aver fatto titoli fantasiosi. DavideMaggio, che ha dato la news in esclusiva, ha risposto in modo piccato alla Carlucci, la cui versione, in effetti, pare non tornare. “Sono apparsi titoli che parlano di una rissa ed è chiaro e lo so molto bene che i titoli da quando esiste la comunicazione sono fatti per colpire la fantasia. Però ristabiliamo la realtà dei fatti, perché dietro alla parola ...