La vera storia dietro “Circeo” | la serie tv con Greta Scarano sul massacro del Circeo

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 14 novembre 2023) 48 anni fa ildel, in cui tre ragazzi della “Roma bene” rapirono, stuprarono e torturarono per giorni due ragazze, uccidendone una. Il processo a loro carico è il punto di partenza dell’omonimatv prodotta da Paramount+,appunto, in onda da stasera e per tre serate su Rai1; diretta da Andrea Molaioli, lain 6 episodi vede come protagonista, nei panni dell’avvocata della sopravvissuta, Donatella Colasanti, Ambrosia Caldarelli ed Enrico Ianniello, ed è ispirata proprio alle fasi di un processo che scandalizzò l’Italia per l’efferatezza dei crimini raccontati. La sera del 29 settembre 1975 tre ragazzi provenienti da agiate famiglie romane vicini ai gruppi neofascisti, Andrea Ghira, ...