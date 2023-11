La Storia in un Capello Inghilterra-Italia ‘73 | e non solo

Leggi su formiche

(Di martedì 14 novembre 2023) Cinquant’anni. Sono trascorsi esattamente cinquant’anni da quella sera del 14 novembre 1973 in cui la Nazionalena guidata Ferruccio Valcareggi sbancò nientemeno che Wembley, il tempio del Calcio, con una rete di Fabiosu assist di Giorgio “Long John” Chinaglia. Chinaglia, quello che secondo Rino Gaetano “non può passare al Frosinone”. Quello che qualche mese dopo trascinerà la Lazio di mister Maestrelli – una banda, quella biancoceleste, dal retrogusto neofascista – alla conquista del primo scudetto della sua. Un attaccante che serve in area un difensore, gli Azzurri che sconfiggono i Tre Leoni (non di Ladispoli): davvero un mondo all’incontrario. Ventimila i “lavapiatti”ni allo stadio quella sera, colmi di gioia come in rarissimi altri casi. Quello più brutto, l’eliminazione della ...