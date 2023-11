La squadra più divertente della NBA

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 14 novembre 2023) Pur essendo la franchigia di una città nota in tutto il mondo per le sue corse automobilistiche a velocità folle, gli Indiana Pacers non sono mai stati particolarmente noti per essere unache corre. I risultati migliori degli ultimi 15 anni, con le due finali di conference raggiunte nel 2013 e nel 2014, sono arrivate grazie a unache aveva costruito le proprie fortune attorno a un gioco attento, meticoloso e fisico, rappresentato dalla fisicità di Roy Hibbert e David West sotto canestro, il talento di Paul George sul perimetro, la solidità di George Hill e la follia di Lance Stephenson. Storicamente, poi, gli Indiana Pacers sono unache prova a fare “zig” mentre il restolega fa “zag”: era dai tempi di Rik Smits nel 1988 che la franchigia non sceglieva in top-6 al Draft come successo lo ...