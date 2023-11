La scuola incontra la Fiumicino Tributi | al via l’alternanza scuola lavoro per 2 studentesse del Paolo Baffi

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 14 novembre 2023), 14 novembre 2023 – Acquisire consapevolezza del ruolo della fiscalità locale, assimilare temi di educazione alla cultura conva e alla giustizia fiscale, incrementare competenze idonee ad orientarsi nel mondo del. Con questi obiettivi, da oggi, duedell’Istituto Superiore, sulla base di una convenzione sottoscritta tra l’azienda partecipata e la, hanno intrapreso un Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), progetto prima conosciuto come alternanza, presso la. Un modo per permettere ai giovani di muovere i primi passi nel settore lavorativo e acquisire ...