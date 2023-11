La scala di Rocchi | potrebbe arrivare ad essere il presidente dell’Aia Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 novembre 2023) Il designatore ed ex arbitro Gianlucaora punta al salto definitivo cioè quello di assumere la carica presidenzialedal prossimo anno poiché ci saranno le elezioni di tutte le componenti federali. Come riporta la “”, c’è molta fiducia dei propri colleghi e anche la stima della Federazione. “L’ex direttore di gara fiorentino è stato nominato designatore nel luglio 2021 e da allora ricopre questo ruolo tradizionalmente complicato nel calcio italiano. Perché allenare gli arbitri, anche in tempi di Var, è complicato come testimoniano i molti errori delle ultime giornate.che adesso lavora con ilCarlo Pacifici, eletto lo scorso aprile. Resta da vedere se quest’ultimo deciderà di ricandidarsi nelle elezioni del prossimo anno o se invece (come probabile) rinuncerà. ...