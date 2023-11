La ricarica a domicilio

Leggi su iltempo

(Di martedì 14 novembre 2023) Vengono a casa tua, tino l'auto elettrica e ti fanno spendere meno di quello che pagheresti a una normale colonnina. È tutto vero! Parliamo della nuova iniziativa di un'azienda della quale sentiremo parlare ancora molto in futuro: perché il mercato dell'auto sta andando in quella direzione e il processo di elettrificazione si è innescato ed è ormai irreversibile. Loro si chiamano E-Gap e, tra le altre attività, hanno realizzato il primo servizio diurbana mobile e on-demand. Tramite l'omonima app, scaricabile su qualsiasi smartphone, la società consente di ricevere una, di livello «fast charge» eseguita tramite e-van a zero emissioni. Per il momento il servizio è attivo sui quattro più grandi mercati europei: Spagna, Francia, Germani e Italia. Da noi le città «coperte» finora ...