La Promessa | anticipazioni 16 novembre | Jimena sul piede di guerra

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 14 novembre 2023) La16: Candela si è allontanata dalla tenuta per gravi motivi personali e Simona e Lope corrono ai ripari. Riusciranno ad aiutarla? Ci saranno novità anche per quanto riguarda Lorenzo, Curro e. La16: Simona e Lope chiedono a Pia di aiutare Candela Ricordate perché la Garcia non è più a “La“? Per quanto tempo sarà? Comunque Lope e Simona avvertono Pia, in modo che Petra e Gregorio non abbiano nulla da ridire. Teresa prenderà il posto dell’aiuto cuoca, finché sarà assente. Lorenzo ha in mente qualcosa.sfida Catalina e svela a Cruz un suo piano Dopo essersi riappacificato con Curro, Lorenzo tenta di allearsi col ragazzo per farla pagare a Cruz a ...