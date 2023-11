La potentissima Aprilia Racing MotoGp in mostra in provincia di Latina

(Di martedì 14 novembre 2023) Pubblicato il 14 Novembre, 2023 La febbre dellaarriva ad, e con essa l’opportunità per gli appassionati di avvicinarsi alla straordinaria moto ufficiale del team. Il mezzo, protagonista nel campionato mondiale di, sarà inpresso la reception dell’Ospedale Città diin via delle Palme 25. L’evento è aperto a tutti per sei giorni consecutivi, da giovedì 16 novembre a martedì 21 novembre. Gli ammiratori avranno l’opportunità di esplorare l’ultima creazione ad alte prestazioni della Casa di Noale, il team ufficialeimpegnato nella competizione con i piloti di spicco Maverick Viñales e Aleix Espargaró. Un’occasione unica per vivere da vicino l’emozione delle corse e ...

, ma adattabile al pilota. 25. Triumph Speed Twin, 1937, Sportiva: Poca spesa e tanta ...RSV4 Factory, 2010, Sportiva: una moto grandiosa, vincitrice in Superbike e dall'elettronica ...

Aprilia- Erika Mallardi in mostra : ” Ingranaggi Mentali” da sabato 18 ... News-24.it

Il Gruppo Piaggio a EICMA 2023 Gruppo Piaggio

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Un fascino inesauribile che si ritrova nei modelli attualmente in produzione e in esposizione a Eicma. Una selezione delle moto che hanno segnato il decennio ...