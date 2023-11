La piccola profuga in lacrime ci ha fregati

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 14 novembre 2023) Ma quali psicoterapeuti dell’età evolutiva, integrazionisti, nutrizionisti, boldriniani e commissioni Segre contro l’odio, che quando servirebbero, un poco, dormono, dormono. Tutte cazzate. Qui l’unica ricetta per la gioventù, a maggior ragione immigrata, come vedremo subito, ma non necessariamente, è quella di Lino Banfi preside: “Qui, due sono le cose: o si riga dritto o si riga storto. Perché vi spezzo la quinta vertebra della spina dorsale. E camminate storto”. Piglia il caso de ‘sta libanese, la oggi ventitreenne Reem Sahwil: che posta inni ad Hamas, vuole la Palestina “libera dal fiume al mare”, la formula social per dire il nuovo Olocausto, un mondo de-ebreizzato come si direbbe derattizzato. E questa è una che dall’Occidente infame ha avuto tutto. È quella che dieci anni prima piagnucolava con la cancelliera Merkel, “perché non potete prenderci tutti? Perché io non posso stare ...