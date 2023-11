La nuova occasione di Walter Mazzarri a Napoli | sbucata dal nulla

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 14 novembre 2023) "Ha smesso di piovere?", potrebbe essere il suo personale "dove eravamo rimasti?". Perché a quella scusa infelicissima, di un’infelicità rovinosa, "poi ha iniziato a piovere", è appeso il ricordo amaro per lui e per i Fratelli Bauscia di un finale venuto male. Poi c’è stato altro, non troppo altro, e ora a 62 anni, quota 103 è ancora lontana,ha la suadal, come in certi film coi vecchi attori che risalgono un’ultima volta a cavallo. E anon piove mai, o almeno meno che a San Siro. L’anno delcon lo scudetto sul petto già mezzo scucito non è una favola bella, è una commedia triste. Ma un re mattocchio e autocratico come Aurelio De Laurentiis si diverte ad aggiungere un atto dopo l’altro. ...