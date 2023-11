La New Balance 1906R Mocha è la colorazione definitiva di uno dei modelli più amati

Leggi su gqitalia

(Di martedì 14 novembre 2023) La Newè l'ultima uscita di una delle migliori sneaker Y2K sul mercato. La verità è che il colore crema si adatta in modo fenomenale alle linee futuristiche e retrò di queste sneaker e il risultato è un modello fantastico, che si abbina perfettamente a tutto il vostro guardaroba. La silhouette, che prende il nome dall'anno di nascita del marchio (1906), è stata oggetto di numerose collaborazioni quest'anno, con nomi come COMME des GARÇONS, Action Bronson, AURALEE, Salehe Bembury e altri, oltre a una serie di importanti release online. Quest'ultima versione si distingue grazie al suo approccio minimale, con un look sobrio e suole di colore scuro, perfette per quelle parti del mondo in cui il tempo è inclemente. NewLa costruzione della scarpa si ...