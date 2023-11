La “lezione” dell’ex detenuto agli studenti | “In carcere si perdono anni di vita e si resta soli”

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 14 novembre 2023) Oltre 140 studentei di 7 classi dell’Istituto Marie Curie di Cesena, suddivisi in 2 gruppi, hanno ascoltato le testimonianzeAntonio Semeraro, per un progetto che mira a a diffondere nei giovani la cultura della legalità e della tolleranza in un’ottica di prevenzione del reato. L'articolo .