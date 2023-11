La guerra dei porti nell’Indo Pacifico è appena iniziata. L’analisi di Vas Shenoy

Leggi su formiche

(Di martedì 14 novembre 2023) La Development Finance Corporation (Dfc) degli Stati Uniti ha annunciato che finanzierà con 553 milioni di dollari un terminal per container in acque profonde nel porto di Colombo, nello Sri Lanka. Il porto sarà di proprietà e gestito dal colosso indiano Adani Ports & Special Economic Zones Limited (Apsez) e avvicinerà la concorrenza di Stati Uniti e Cina all’India. Fino alla recente bancarotta e al cambio di governo, lo Sri Lanka era pesantemente indebitato verso la Cina, e i prestiti insostenibili della Cina erano una delle ragioni della crisi del debito del Paese. L’agenzia americana “si è impegnata a finanziare la Colombo West International Terminal Private Limited per sostenere lo sviluppo del West Container Terminal in acque profonde situato all’interno del porto di Colombo”, si legge in una dichiarazione di mercoledì. Adani Ports & Special Economic Zones Ltd., che fa ...