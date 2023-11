La generazione cresciuta con Harry Potter si entusiasma per gli dei dell’Olimpo e sospira per i tormenti del cuore

Leggi su iodonna

(Di martedì 14 novembre 2023) C’hai vent’anni cantavano i Måneskin. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi, aggiungevano. Scrivono, certo, si scrive tanto a vent’anni. La serie Confusi di RaiPlay (che tornerà con la seconda stagione) ha le chat che scorrono in sovraimpressione e una colonna sonora omonima che dice: Scrivo, ma non invio e cancello ogni messaggio. A cantare è Alfa, ovvero Andrea De Filippi, 23 anni, genovese, che ha scritto la canzone prima del tormentone estivo Bellissimissima e ancor prima di quelle frasi annotate su un telefonino che sono diventate Yellow, il suo primo libro (Rizzoli), una storia di ragazzi dellaZ che sognano e soffrono come da copione, ma che scrivono ovunque: da Wattpad ai racconti destinati al self publishing. E poi fanno anche altro: leggono, e pure tanto. ...