La folle guerra per l’Ucraina. Dilaniata e abbandonata

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 14 novembre 2023) In una recente intervista all’Economist il comandante in capo delle Forze armate ucraine e membro del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale del, Valery Zaluzhny, ha confermato che laattraversa una fase di stallo sul piano militare e che probabilmente non ci sarà nessuna svolta. Nel frattempo in un’intervista al Time il presidente ucraino Zelensky sottolinea come dopo venti mesi di“la cosa più spaventosa è che una parte del mondo si è abituata allain Ucraina”, sottolineando come in Europa e negli Stati Uniti il conflitto sia simile a uno show e il suo pubblico comincia a bisbigliare che non è possibile riguardare “una replica per la decima volta”. Lain Ucraina attraversa una fase di stallo sul piano militare e che probabilmente non ci sarà nessuna ...