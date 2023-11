La concorrenza tra Usa e Cina in Africa con i trasporti come epicentro

Leggi su panorama

(Di martedì 14 novembre 2023) La competizione traed Occidente per l’accesso alle risorse dell’sembra entrare in un nuovo capitolo. Dopo che negli ultimi vent’anni laha fatto grandi investimenti infrastrutturali inparte della sua iniziativa Belt and Road oggi la politica cinese sembra farsi più selettiva negli investimenti mentre un rinnovato interesse da parte degli USA potrebbe vedere le due Potenze competere tra loro per lo sviluppo di collegamenti ferroviari necessari a garantirsi l'approvvigionamento delle materie prime critiche. L'ultimo tentativo dell'Occidente di contrastare la Belt and Road Initiative cinese, in cui gli Stati Uniti e l'UE uniscono le forze con la Bancana di sviluppo (AFDB) e l'Finance Corporation si chiama “Corridoio di Lobito”. ...