La classifica degli allenatori più longevi in Serie A

Leggi su dailymilan

(Di martedì 14 novembre 2023) Altro giro, altra corsa. Il Napoli, dopo tre mesi dall’inizio del campionato, ha deciso di separarsi da Rudi Garcia. Ci sarà il ritorno di Walter Mazzarri. E questo fa sollevare un dubbio: inA si arriva all’esonero con troppa frequenza? Non è certamente il caso del Milan, che oramai ha affidato la panchina a Stefano Pioli quattro anni fa. Ma quali sono glipiùdel campionato? Ecco la. Gian Piero Gasperini (Atalanta) in carica dal 14 giugno 2016 Stefano Pioli (Milan) in carica dal 9 ottobre 2019 Massimiliano Allegri (Juventus) in carica dal 28 maggio 2021 Simone Inzaghi (Inter) in carica dal 3 giugno 2021 Maurizio Sarri (Lazio) in carica dal 9 giugno 2021 Jose Mourinho (Roma) in carica dal 1 luglio 2021 Vincenzo Italiano (Fiorentina) in carica dal 1 luglio 2021 Ivan Juric (Torino) ...