La beffa dell’antisemitismo

(Di martedì 14 novembre 2023) Dopo episodi in varie città europee, i giornali hanno sparato titoli tipo “Allarme antisemitismo”, “È caccia all’ebreo”. Ma penso siano esagerazioni. Di tutta la gente che conosco non c’è nessuno che sia antisemita. Forse ce n’è qualcuno a Casa Pound, ma quelli c’erano anche prima.Attilio Righivia email Gentile lettore, la mia impressione coincide con la sua. Non mi viene in mente nessuno tra le mie conoscenze che sia antiebraico. Anzi, vedo xenofobia verso africani e musulmani, ma non verso gli ebrei. Ciò che cresce non è l’antiebraismo ma una cosa diversa: è il disgusto per Israele a causa delle stragi di civili palestinesi a Gaza. Israele non è l’ebraismo: è solo uno Stato basato su un’ideologia coloniale etno-nazionalista chiamata sionismo. Il problema è che da decenni opera una truffa lessicale per cui chiunque accusi le politiche di Israele viene definito antisemita. Ma è falso. ...