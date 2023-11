‘Kaya 1 – I cavalca-lucertole’ | arriva in Italia la saga fantasy di Wes Craig

Leggi su funweek

(Di martedì 14 novembre 2023) Sarà in libreria e fumetteria dal 22 novembre Kaya 1 – I-lucertole, la nuova seriedi Wes(già co-creatore di Deadly Class). La storia ruota intorno a una profezia da realizzare e due fratelli in fuga da un regno ostile popolato da robot e altre strane creature. Wes, co-creatore di Deadly Class e disegnatore di Batman e Guardians of the Galaxy, dà vita a unafantastica senza paragoni, ammirata da autori del calibro di Robert Kirkman (The Walking Dead), Kieron Gillen (The Wicked + The Divine, Once & Future) e Daniel Warren Johnson (Do a Powerbomb!, Transformers). Direttamente dal catalogo Image, Edizioni BD porta inquesto primo volume di Kaya, la nuova serie di Wesancora in corso negli Usa. Dopo la distruzione ...