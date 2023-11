Juventus | non solo Locatelli | altro giocatore non al meglio prima dell’Inter – Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 14 novembre 2023) NonManuelinfortunatodella sostadi-Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche unagli ordini di Massimiliano Allegri non è aldel big-match.NON AL– Luciano Spalletti in questa sosta per le Nazionali ha convocato per lavolta Andrea Cambiaso, terzino sinistro dellache si è messo in mostra in questa stagione. L’esterno italiano, però, è in condizioni precarie. Fermo per un trauma contusivo riportato durante la partita con il Cagliari. La caviglia è gonfia, ma lui resta comunque a Coverciano in attesa di maggiori sviluppi. Questo si aggiunge all’infortunio anche di ...