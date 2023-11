Juve | senti Soulé | 'Messi il mio idolo Il più forte con cui abbia giocato'

(Di martedì 14 novembre 2023) Matias, attaccante argentino di proprietà dellantus e in questa stagione in prestito al Frosinone, si racconta in un'intervista...

Mi dispiaceva, ma io allastavo bene. Agnelli ti chiamava a casa per sapere come stavi, ... Chiamai papà chiedendo soldi, lui risponde: ", il posto alle cartiere Burgo per i figli dei ...

ESCLUSIVA TJ - Juve, senti Zeegelaar: "De Paul colpo scudetto, mi divertirei a vederlo a Torino... Tutto Juve

Juve, senti Marchisio: “Alla lunga difficile che i bianconeri possano stare al passo dell’Inter... JMania

Vieri pazzo dell’Inter: «Ha una squadra incredibile». Le dichiarazioni verso il Derby d’Italia Nel corso della Bobo TV, Vieri ha parlato così dell’Inter verso lo scontro diretto con la Juve… Leggi ...Matias Soulé, attaccante argentino di proprietà della Juventus e in questa stagione in prestito al Frosinone, si racconta in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito l'anticipazione fornita ...