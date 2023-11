Juve Inter oltre Allegri e Inzaghi | chi saranno gli uomini chiave?

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 novembre 2023) Il Derby d’Italia, che calamiterà l’attenzione da qui al 26 novembre quando le due squadre scenderanno in campo dopo la pausa nazionale, verrà letta come sfida tra i due mister Certamente il Derby d’Italia, che calamiterà l’attenzione da qui al 26 novembre quando le due squadre scenderanno in campo dopo la pausa nazionale, verrà letta come sfida tra i due mister. Stesso modulo – il 3-5-2 -; qualità di gioco superiore per, ma solidità difensiva chepuò certamente non invidiare al rivale; 2 punti in classifica a favore dell’ospite, con possibilità di allungo (decisivo?) in caso di vittoria all’Allianz Stadium: questi i temi principali. Ma per quanto riguarda i giocatori in campo, chii possibili protagonisti? Ecco 4 indiziati, 2 per parte, selezionati da pareri odierni su La Gazzetta dello Sport e la Bobo Tv.1) ...