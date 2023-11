Juve-Inter | che fatica le nazionali! Chi perde più giocatori? I nomi e le partite

(Di martedì 14 novembre 2023) Nell'ambito del cammino verso il derby d'Italia frantus edel 26 novembre un ruolo importante in questi giorni spetta ai...

... Andy Brehme ha commentato l'eurogol siglato da Dimarco in- Frosinone e si è espresso in vista del derby d'Italia contro la. SU DIMARCO ...

Sacchi: "La Juve ha i muscoli per fare male in avanti. L'Inter usa il pressing" La Gazzetta dello Sport

Juve-Inter, una notte da ricordare Sport Mediaset

Aldo Serena, grande ex di Inter e Juventus, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dove si è soffermato nell’analisi del big match che vedrà sfidarsi la prima e la seconda forza del campionato dopo ...Per commentare il grande momento dell’Inter e la corsa scudetto, proiettandoci già anche al derby d’Italia, contro la Juve, Ciccio Valenti è intervenuto in esclusiva a Tag24. Inter, lo scudetto passa ...