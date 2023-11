Juve Inter | Allegri contro Inzaghi | il confronto e i precedenti

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 novembre 2023) Al rientro dopo la sosta per le nazionali in Serie A ci sarà il derby d’Italia tra, che mai come quest’anno è lotta al vertice Al rientro dopo la sosta per le nazionali in Serie A ci sarà il derby d’Italia tra, che mai come quest’anno è lotta al vertice Una sfida nella sfida tra: i due tecnici in carriera si sono affrontati già 17 volte e il bilancio pende a favore del bianconero. Nove le vittorie di Max, soltanto 6 quelle di Simone, vittorioso negli ultimi tre incontri a eliminazione diretta in Coppa Italia e Supercoppa. A chiudere sono due i pareggi. Quello dell’Allianz sarà il 18esimo se metterà sul piatto tre punti importanti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.