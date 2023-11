Juve | inizia la trattativa per il rinnovo di Rugani | il punto

(Di martedì 14 novembre 2023) Lantus ha avviato i contatti per ildi Daniele. Laè ancora alla fasele anche se la distanza tra...

Commenta per primo La Juventus ha avviato i contatti per il rinnovo di Daniele Rugani . La trattativa è ancora alla fase iniziale anche se la distanza tra domanda e offerta non è ampia: il giocatore ...

Campionato, addio sogno Napoli. Folle Milan, inizia il lungo derby ... Il Sole 24 Ore

FINALE Juve-Cagliari 2-1: Allegri soffre ma vince, primo per una notte (in attesa dell'Inter) La Gazzetta dello Sport

La Juventus ha avviato i contatti per il rinnovo di Daniele Rugani. La trattativa è ancora alla fase iniziale anche se la distanza tra domanda e offerta non è ampia: il giocatore vorrebbe qualcosa in ...La Juve ha annunciato il rinnovo fino al 2028 di Nicolò Fagioli: il club bianconero mostra vicinanza al calciatore ...