Jovic | contro la Fiorentina è già un bivio

(Di martedì 14 novembre 2023) Dopo una stagione da protagonista con la maglia della, condita da 13 reti e 5 assist tra campionato e coppe, Lukaha lasciato Firenze nell’ultimo giorno di calciomercato per approdare al Milan. Il serbo è arrivato proprio nelle ultime frenetiche ore di trattative, per andare a ricoprire il ruolo di sostituto di Olivier Giroud come punta centrale. Impiegato da mister Pioli in diversi match di questo inizio di stagione, l’ex Real Madrid sembra essere lontano dalla condizione migliore. I rossoneri e anche i tifosi sono molto delusi dalla sua precaria condizione fisica e dal suo attuale rendimento.ad oggi pare essere un giocatore isolato negli schemi tattici di Pioli, ma ora con la squalifica di Giroud che salterà le prossime due giornate di Serie A, il serbo dovrà necessariamente cambiare marcia. L’attaccante ex ...

... ma non è un centravanti vero e proprio come il francese, mentresta deludendo. In quest'... stiamo parlando di Youssef En - Nesyri, bomber del Siviglia detentore dell'Europa League, vinta...

Jovic, chance da ex Contro la Fiorentina spera di conquistare il Milan Goal.com

Qui Milan, ultima chiamata per Jovic. Proprio contro la Fiorentina Fiorentina.it

Il Milan deve ritrovare la concentrazione: Jovic ha bisogno di fiducia da parte di Pioli, nonostante i numeri non siano certamente a suo favore ...Roma, 14 nov. - (Adnkronos) - Non arrivano buone notizie per i fantallenatori di Giroud. L'attaccante del Milan è stato squalificato per due ...