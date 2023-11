Jorginho “Spalletti mi ha accolto bene | siamo motivati”

(Di martedì 14 novembre 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – Il ct azzurro Luciano“mi ha, mi ha fatto piacere che mi abbia richiamato, citenevo.moltoper le prossime partite. Mi ha datoistruzioni di campo, mi ha detto di tenere in mano la squadra,tenerla compatta e fare quello che so fare”. Lo ha detto ilcentrocampistadal ritiro azzurro di Coverciano dove laNazionale sta preparando la prossima gara di qualificazione a Euro2024, in programma venerdì a Roma contro la Macedonia del Nord. “Sto, ho preso una contusione superficiale, mi sento benissimo, sono contento” ha aggiuntoparlando della ferita alla testa subita con l'Arsenal. Il centrocampista azzurro ha anche parlato della possibilità di un ritorno in Italia. “Non ho il ...

Commenta per primoè tornato in Nazionale . Il centrocampista dell'Arsenal ha dichiarato in conferenza stampa: ... NUOVO CT - 'Non mi piace fare paragoni, Mancini esono due allenatori ...

Chi gioca ad alto livello a Londra e dintorni non può non essere nella Nazionale del campionato di Spalletti. Se venerdì Jorginho sarà brillante come intrattiene brillantemente una conferenza stampa, ...