Jorginho | ' Rigore per l' Italia? Sono pronto a batterlo' Rivivi la diretta

In vista degli ultimi due impegni di qualificazione a Euro 2024 , il Ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha convocato anche. L'Iitalo - brasiliano si è guadagnato di nuovo la chiamata, grazie al rendimento in Premier League con la maglia dell' Arsenal . Il centrocampista molto carico ha parlato in conferenza ...

(ANSA) - FIRENZE, 14 NOV - "Se dovessi battere un rigore non mi tirerei indietro, sarei pronto senza problemi, non ci sarebbe alcun blocco". Jorginho, tornato in nazionale dopo un periodo di assenza, ...All'Olimpico dove ho sbagliato il rigore con la Svizzera Grazie per avermelo ricordato..." A volte ritornano. Jorginho è di nuovo qui, mancava dalla Nations di giugno, sembrava che la sua avventura ...