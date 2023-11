Jill Cooper eliminata dal Grande Fratello | cosa è successo nell’ultima puntata

Leggi su italiasera

(Di martedì 14 novembre 2023) (Adnkronos) –fuori dal2023. E’ accaduto durante l’ultima, andata in onda lunedì 13 novembre. Tutti e tre i concorrenti in nomination Ciro,e Giuseppe pensano di uscire, ma Giuseppe ha un’opinione in più: Ciro potrebbe beneficiare maggiormente dell’uscita perché stanco. Ma fra i tre è proprio l’attore il primo a salvarsi. Ciro ammette di essere stanco, ma non per questo si arrende: “Mi sento un comodino, ma io non voglio essere un comodino. Resto qui, fino a quando il pubblico vuole”.e Giuseppe a questo punto devono scegliere una persona speciale che li accompagni al verdetto e che li raggiunga. La personal trainer sceglie la sua cara amica Fiordaliso, mentre la scelta di Garibaldi ricade, a sorpresa, su Beatrice. ...