Jeremy Corbyn si rifiuta di definire Hamas terrorista Per 15 volte

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 14 novembre 2023) Piers Morgan, celebre presentatore inglese del programma "Talk Tv", ha chiesto all'ex leader del partito Laburistadiun gruppo terroristico. In due minuti di conversazione, il presentatore ha chiesto "è un gruppo terroristico?" quindicinon ha mai risposto alla domanda. Le uniche risposte sono state sempre in riferimento alla necessità di un cessate il fuoco a Gaza e nelle altre zone del conflitto per proteggere i civili palestinesi.