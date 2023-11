Jannacci e Gaber | quelli che non moriranno mai!

Al di là degli esiti alquanto diversi, i due film hanno però l'indubbio merito di riportare a galla l'attualità diin un mondo in cui guerre e ingiustizie prevalgono su tutto. Perché ...

Jannacci, Gaber e Morricone: tre buoni motivi per uscire alla sera ... varesenews.it

Comincia a Varese la rassegna Generazione Giovani, nel nome di ... varesenews.it

Paolo Di Stefano racconta la sua esperienza a Lambrate, dove ha vissuto dal 1992. Ricorda personaggi come Enzo Jannacci, Giorgio Gaber e Vittorini, e luoghi come Libragioni, che purtroppo non esistono ...Domani al Cinema Gabbiano di Senigallia, ultima occasione per vedere il docufilm su Giorgio Gaber, con testimonianze di coloro che l'hanno conosciuto e omaggi da Jovanotti, Fossati, Morandi e altri. U ...