Jake Angeli | lo «sciamano» del 6 gennaio vuole tornare al Congresso Usa | correrà alle elezioni 2024

(Di martedì 14 novembre 2023) Lola cui immagine divenne il simbolo dell’assalto alUsa del 62021 medita dial Campidoglio. Ma questa volta da rappresentante eletto dal popolo., al secolo Jacob Chansley, ha infatti presentato ufficialmente la sua candidatura per un seggio nello Stato dell’Arizona in vista delledel prossimo anno, come riportano i media americani. Trumpiano sfegatato, attivista della rete complottista QAnon,balzò agli “onori” delle cronache di tutto il mondo per la sicumera e l’abbigliamento con cui fece irruzione insieme a centinaia di altri manifestanti dentro al Campidoglio: a torso nudo, tatuato, i colori della bandiera americana dipinti sul volto, un corna in testa e una bandiera a stelle e ...

Dall'attacco alla democrazia ad un pacifico matrimonio con le istituzioni. Forse. Il 6 gennaio 2021 Jacob Chansley - o- diventò famoso in tutto in mondo come lo 'sciamano di QAnon' (associazione secondo la quale il mondo è governato da una rete segreta di pedofili nemici dell'ex Presidente degli Stati ...

Riportata così non fa né caldo né freddo. Anzi, la quasi totalità di chi leggerà questa frase si chiederà chi sia questo Jacob Chansley (o Jake Angeli). E allora occorre rinfrescare loro la memoria: ...Arrestato dopo i fatti del 6 gennaio 2021, lo scorso marzo è stato trasferito in una casa di accoglienza per ex detenuti della sua città ...