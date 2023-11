(Di martedì 14 novembre 2023)è ormai diventato un'icona quando si parla di moda maschile. Dalle piccolissime borse di Bottega ai grandi cappotti, l'attore di Saltburn ha dimostrato più volte di non fare scherzi con i suoi look. E continua! Durante una recente apparizione al The Kelly Clarkson Show,ha iniettato un po' di entusiasmo primaverile nell'inverno con un. L'attore australiano ha parlato della sua interpretazione di Elvis nel film di Sofia Coppola Priscilla mentre indossava un morbidogiallo, quel tipo che riesce ad avere un fascino universale per ogni persona sul pianeta. Ma dato cheè un uomo di prim'ordine, non si tratta di ungiallo morbido qualsiasi, bensì di ungiallo morbido di ...

- Pubblicità - Star in ascesa che tutto il mondo di Hollywood si contende,ha rivelato in una nuova intervista con la rivista GQ di aver rifiutato una richiesta di provino per Superman. Sebbene l'attore non abbia nominato un progetto specifico legato all'...

Jacob Elordi ha indossato un cardigan perfetto per scacciare il freddo invernale GQ Italia

Il patrimonio di Jacob Elordi conferma che è lui l'astro nascente di Hollywood Cosmopolitan

Jacob Elordi, famoso per il suo ruolo in Euphoria e che vedremo tra poco interpretare Elvis in Priscilla di Sofia Coppola, ha iniziato la sua carriera con una trilogia di film per ragazzi: The Kissing ...Jacob Elordi ha rifiutato di sostenere un provino per la parte di Superman, spiegando che "è troppo dark per me" ...